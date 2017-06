Fuglsang pakt uit in oerspannende slotrit in Dauphiné en rijdt Porte nog uit het geel

Jakob Fuglsang heeft de korte maar krachtige slotrit in de Dauphiné gewonnen, het is zijn tweede zege in de Franse rittenkoers, eerder won hij vrijdag al een bergrit. Geletruidrager Richie Porte werd in de laatste bergrit enorm onder druk gezet. Froome, Aru en Valverde plaatsten verschroeiende aanvallen, die de geïsoleerde Australiër in het defensief drukten. Maar uiteindelijk was het Fuglsang die de BMC-renner uit het geel reed.

Richie Porte had voor de start van de laatste rit nog 1’02”-voorsprong op zijn dichtste concurrent Chris Froome en 1’15” op Jakob Fuglsang. Volledig safe zat de Australiër dus nog niet. In de slotrit duurde het even voor zich een duidelijk kopgroep vormde. Eerst schoven Edvald Boasson Hagen en Jérémy Maison naar voren, maar zij kregen slechts twee kilometertje speeltijd. Daarna schoof een groep van 24 renners naar voren op de Col des Saisies. Daarachter volgde dan nog een groepje met onder andere Alejandro Valverde, maar die werd dan weer gegrepen door het peloton.

Foto: AFP

Nog op diezelfde Col des Saisies was er een heel actieve Chris Froome, maar liefst vier keer strekte de Brit de benen, waardoor de ploegmaats van leider Porte hun benen werd afgesneden. De leider raakte door het aanvalswerk van zijn naaste concurrent dus geïsoleerd, Froome zelf kwam echter niet weg uit de groep. Ondertussen nestelde zich vooraan één leider, zijnde Tony Gallopin, op 80 kilometer van de meet had hij een voorsprong van 1 minuut verzameld.

Foto: AFP

Peloton spat uiteen

Na de afdaling van de Col des Saisies gingen Michal Kwiatkowski en Simon Clarke in de tegenaanval, maar door een derde aanval van Froome werden ze teruggegrepen. Het peloton spatte daarop wel uiteen. Een vijftiental renners konden het wiel volgen van de Brit met prikkelende benen. Door alle aanvalswerk achter Gallopin werd de Fransman aan de voet van de Col de la Colombière opnieuw gegrepen. Het was meteen het signaal voor Valverde, Vuillermoz en Clarke om aan te gaan, ook Fabio Aru ging mee. Froome en Porte bleven zitten. Daniel Martin, Romain Bardet, Michal Kwiatkowski, Jakob Fuglsang en Andrew Talansky sprongen eveneens weg richting Aru-Valverde die toen 1’25” hadden.

Foto: rr

Wie nog de benen voelde kriebelen, was Tiesj Benoot. De Belg toonde deze Dauphiné dat hij ook over klimmersbenen beschikt en trok weg bij de groep Porte. Hij kreeg Contador, Yates, Valls en Buchmann mee in zijn wiel. Vlak voor de top van de Colombière muisde ook Froome er weer vandoor, hij liet Porte ter plekke. In de afdaling pakte de Brit nog meer afstand op de BMC-renner. Die moest in de afdaling al het werk alleen opknappen in de achtervolging van zijn belagers. Benoot, opnieuw bijgehaald door de Australiër, bleef in zijn wiel zitten. Froome had intussen 30 seconden voorsprong verzameld.

De sterke remonte

De laatste klim van deze Dauphiné leidde de renners ook meteen naar de eindmeet. Aan de voet van de Plateau de Solaison leidde Valverde samen met Aru. Het groepje met Froome volgde op amper 15 seconden, Porte, Benoot en Oomen volgden op 1’15”. Voor Benoot ging het te snel, hij moest de BMC-renner laten rijden. Porte knabbelde beetje bij beetje seconden weg van de voorsprong van Froome, die ondertussen ook Aru en Valverde had gegrepen. Daarin kreeg de Spanjaard het al vrij snel moeilijk en hij moest lossen. De Britse ex-Tourwinnaar nam de kop voor zijn rekening en hield het tempo hoog. Niet hoog genoeg want Fuglsang en Daniel Martin sprongen weg uit het groepje-Froome.

#ICYMI: Fuglsang attaque avec Dan Martin à 7 km de l'arrivée / Fuglsang & Dan Martin attack with 7 km to go #Dauphine pic.twitter.com/2T2rIaZCEt — Critérium Dauphiné (@dauphine) 11 juni 2017

Op 5,5 kilometer van de streep nam Fuglsang een kleine voorsprong op Martin, meteen bedreigde de Deen ook de gele trui, want hij stond derde in het algemeen klassement op 1’15”. En aan de streep lagen er ook nog bonificatieseconden te wachten. Op 5 kilometer van de streep had Fuglsang 1’11” voorsprong op Porte. De Deen kon het geel al ruiken. In de achtervolging ging Bardet op de trappers staan, wat de kop kostte van Contador en ook Froome kon niet volgen. Op 3 kilometer van de streep heeft Porte Froome weer bij de lurven, een kilometer verder liet Porte Froome ter plaatse, maar de voorsprong van Fuglsang bleef op 1’10” halen. En de tien seconden boni’s voor Fuglsang bij de zege maakten het nog zeer spannend maken voor Porte. Maar de Australiër was te laat en de Deen gaat finaal met de eindzege lopen.

Top 10 rit

1. Jakob Fuglsang 3u26’20”

2. Daniel Martin 0:12

3. Louis Meintjes 0:27

4. Emanuel Buchmann 0:44

5. Fabio Aru (Ita/AST) 01:01

6. Romain Bardet (Fra/ALM) 01:02

7. Richie Porte (Aus/BMC) 01:15

8. Chris Froome (GBr/SKY) 01:36

9. Rafael Valls (Spa/LTS) 01:41

10. Alejandro Valverde (Spa/MOV) 03:30

Top 10 klassement

1. Jakob Fuglsang

2. Richie Porte +10”

3. Daniel Martin +1’32”

4. Chris Froome +1’33”

5. Fabio Aru +1’37”

6. Romain Bardet + 2’04”

7. Emanuel Buchmann +2’32”

8. Louis Meintjes +3’12”

9. Alejandro Valverde +4’08”

10. Rafael Valls +4’40”