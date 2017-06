Landelijke Gilde viert eeuwfeest: "Onze leden zijn echte Bourgondiërs"

Heist-op-den-Berg - De Landelijke Gilde van Heist-op-den-Berg vierde het voorbije weekend haar honderdjarig bestaan met een academische zitting in de Sint-Lambertuskerk op de berg. Doorheen het jaar staan er nog een enkele activiteiten in het teken van het jubileum.

De Heistse Boerengilde werd gesticht op 7 juni 1917. Toen die in de jaren 70 werd opgesplitst in een beroepsgilde en een landelijke gilde, ging die laatste zich voornamelijk toeleggen op de socio-culturele aspecten van het platteland. Tegenwoordig staat Heistenaar Eduard Straetmans aan het roer van de lokale afdeling, die 211 leden telt in het werkingsgebied Heist-centrum, Heist-Statie, Zonderschot en Hallaar.

Zowel op cultureel, sociaal als sportief vlak is de vereniging na honderd jaar volgens de voorzitter nog springlevend. "Onze leden zijn echte Bourgondiërs”, zo sprak hij. Ook nationaal voorzitter van Boerenbond en Landelijke Gilden Sonja De Becker en burgemeester Luc Vleugels (CD&V) spraken het publiek toe, waarna de verdienstelijke leden en bestuursleden nog werden gehuldigd.

Om de activiteiten rond het jubeljaar extra in de kijker te plaatsen, beschikt de Landelijke Gilde over twee kleurrijk versierde aanhangwagens die regelmatig verplaatst worden in de gemeente. In de Paul Van Roosbroecklaan worden passanten dan weer begroet door een reuzegrote stropop. “Geïnteresseerden kunnen nog tot en met 24 september deelnemen aan onze toeristische fietszoektocht", luidt het. "Op zaterdag 30 september organiseren we ook een lichtjeswandeling van ongeveer 5 kilometer over en rond de berg."

Tot slot neemt de lokale afdeling ook deel aan de nationale actie Bank zoekt Plek van Landelijke Gilden. "Inwoners kunnen mee beslissen over het plekje waar er volgens hen een bankje moet komen. Zelf deden we drie suggestie: het Hof van Riemen, die nieuwe boomgaard aan de Hoge Brugstraat, of de Netedijk, aan Pinzieleke. Geïnteresseerden kunnen ook nog een andere plekje suggereren. Stemmen kan tot en met 15 juli."

www.landelijkegilde-heist.be, www.bankzoektplek.be