Mathieu van der Poel zal niet aan de start verschijnen van het Nederlands kampioenschap op de weg in Montferland. De Nederlander richt zijn pijlen namelijk op het WK Marathon in het mountainbike van 25 juni in Siegen (Duitsland).

De voorbije weken etaleerde de 22-jarige Nederlander al zijn goede vorm. In de Boucles de la Mayenne pakte hij twee ritzeges en de eindzege. Ook in de Ronde van België won hij een rit en in de wereldbeker mountainbike inAlbstadt werd hij tweede.