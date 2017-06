En toen surfte deze man plots naast... een koelkast

Het was een vreemd gezicht toen surfer Marcus Schaefer een frigo tegenkwam in de zee. “Dit heb ik werkelijk nog nooit meegemaakt”, klinkt het.

Op z’n Instagram deelde de Braziliaan een video waarop te zien is hoe een frigo aan het drijven is op de zee. “Dit is de trieste realiteit van hoe de bevolking van Rio, Brazilië en de hele wereld omgaat met haar zeeën”, schreef hij er nog bij.

“De zee heeft zoveel prachtige dingen te bieden. Zo zag ik al dolfijnen, schildpadden... Maar nu heb ik dus ook een koelkast kunnen bewonderen”, zegt Marcus. “Het is de eerste en hopelijk ook laatste keer dat dit gebeurt. En niet alleen de zeeën zijn vervuild, ook de stranden liggen er zo vaak vuil bij. Ik hoop dat ik met dit filmpje kan tonen dat iedereen z’n steentje moet bijdragen om de aarde netter te maken. We kunnen niet enkel blijven rekenen op de overheid. Wij moeten ook iets doen.”