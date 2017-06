Rune Hermans wint allroundcompetitie in Gent

Rune Hermans (Gym Haccht) heeft zaterdag de allroundcompetitie op de Flanders International Team Challenge in Gent gewonnen.

Na vier oefeningen totaliseerde ze 53,265 punten. Ze haalde het voor een andere landgenote, Maellyse Brassart (53,099) van Sportiva Sint-Gillis-Waas, en de Française Lorette Charpy (52.999).

Hermans en Brassart kwamen samen met Senna Deriks (Gymgroep AS), Nina Derwael (TK. Sta paraat-P.H.H. Hasselt) en Julie Meyers (TK. Sta paraat-P.H.H. Hasselt) ook in actie in de landencompetitie en werden met 184,128 punten zesde. Het goud was voor Italië (208.861).