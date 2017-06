Gonzalez Escallon moet één plaats inleveren

Laura Gonzalez Escallon heeft met een derde ronde van 70 slagen en een gedeelde 21e plaats haar positie op het Manulife LPGA Classic golftoernooi (LPGA/1.700.000 dollar) in het Canadese Cambridge enigszins kunnen behouden.

De 26-jarige uit Terhulpen had op dag twee een ronde van 72 slagen neergezet en had zeventien plaatsen moeten inleveren. Zaterdag kwam ze op dag drie na een birdie op de tweede en een bogey op de zesde hole rond in 70 slagen. Op de tweede parcourshelft putte Gonzalez Escallon nog birdies weg op de twaalfde en zeventiende hole, waarmee ze uiteindelijk van de 20e naar de 21e plaats zakte.

Met haar totaalscore van 207 slagen, negen onder par, telt ze in de tussenstand acht slagen meer dan de Amerikaanse Alexis Thompson, die alleen aan de leiding staat.

Stand na derde ronde:

1. Alexis Thompson (VSt) 199=67-65-67 -17

2. Lindy Duncan (VSt) 200=68-65-67

3. In Gee Chun (ZKo) 201=67-66-68

4. Ariya Jutanugarn (Tha) 202=67-70-65

. Alena Sharp (Can) 202=66-66-70

6. Jodi Ewart Chadoff (Eng) 203=66-69-68

. Suzann Pettersen (Noo) 203=64-71-68

. Minjee Lee (Aus) 203=68-66-69

9. Jackie Stoelting (VSt) 204=72-68-64

. Brittany Marchand (Can) 204=67-70-67

. Perrine Delacour (Fra) 204=71-62-71

...

21. Laura Gonzalez Escallon (Bel) 207=65-72-70