Vier doden nadat man voorbijgangers beschiet vanuit zijn woning

In Kratovo, een dorp ten zuidoosten van de Russische hoofdstad Moskou, heeft een man het vuur geopend vanuit zijn woning. Daarbij vielen vier doden, aldus de Russische media. Na een urenlang vuurgevecht met de politie werd de man zelf ook doodgeschoten.

De man barricadeerde zichzelf in zijn woning, en vuurde willekeurig schoten af naar passanten op straat. Daarbij vielen twee doden, en later trof de politie nog twee lichamen aan in zijn woning, aldus TASS en Russia Today. Daarnaast raakten vier politieagenten en twee burgers gewond.

“De schutter had zichzelf geblokkeerd. Gedurende verschillende uren was hij aan het schieten en gooide hij granaten. Er waren veertien explosies, vier leden van de speciale interventiediensten raakten gewond”, aldus de Russische minister van Binnenlandse Zaken Vladimir Kolokoltsev, die ter plaatse kwam. In totaal waren ongeveer 200 politieagenten betrokken bij het zeven uur durende schietincident.

Uiteindelijk wist de 50-jarige man te ontsnappen uit zijn woning, maar werd hij onderschept door de politie, die hem doodschoot. Volgens de media ging het huis van de man daarna in vlammen op.

Aan de oorsprong van het schietincident zou een familieruzie en een conflict tussen buren gelegen hebben. De man was volgens de media dronken en onder invloed van drugs. Ook mentale problemen worden niet uitgesloten. In de buurt wordt de man beschreven als een veteraan van de Russische oorlogen in Afghanistan en Tsjetsjenië, die werkte voor het Russische ministerie van Noodtoestanden en toegang had tot een groot arsenaal wapens. Hij zou “mentaal onstabiel” zijn geweest, klonk het.

“Het precieze motief wordt nog onderzocht”, aldus minister Kolokoltsev nog.