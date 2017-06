Drie mannen opgepakt na onvoorziene landing op luchthaven van Keulen

De politie heeft drie mannen opgepakt die op het vliegtuig zaten dat zaterdagavond op de luchthaven van Keulen/Bonn een onvoorziene landing moest maken vanwege een verdachte situatie. Dat heeft de politie van Keulen in een mededeling gemeld.

Tijdens de EasyJet-vlucht tussen Ljubljana en Londen hadden passagiers het boordpersoneel verwittigd over de drie mannen, die volgens getuigen spraken over zaken die gelinkt waren aan terrorisme. Volgens de Duitse media zouden de passagiers over een bom hebben gepraat.

De piloot besliste daarop om een onvoorziene landing te uit te voeren in Keulen. Alle passagiers moesten daar het vliegtuig verlaten en het toestel werd doorzocht. Ook werd een verdachte rugzak, waarvan men de eigenaar niet kon vinden maar die uiteindelijk van een van de mannen bleek te zijn, gecontroleerd tot ontploffing gebracht.

Naast de drie opgepakte mannen, werden ook andere passagiers ondervraagd, aldus de politie nog.

Door het incident werd het vliegverkeer op de luchthaven een paar uur onderbroken. Verschillende vliegtuigen werden omgeleid, en een twintigtal vluchten vertrok met vertraging.

De passagiers van het betrokken vliegtuig kunnen zondagochtend hun vlucht voortzetten, meldde EasyJet zaterdagavond.