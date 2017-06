Franse verkiezingskandidaat van partij van president Macron voert campagne in Antwerpen

Antwerpen - Staatssecretaris en Antwerps Open Vld-lijsttrekker Philippe De Backer heeft zaterdag op het Zuid in Antwerpen Pieyre-Alexandre Anglade ontvangen, de kandidaat van En Marche voor de Benelux bij de Franse parlementsverkiezingen. Tijdens de eerste ronde, die in de Benelux al achter de rug is, haalde Anglade al 53 procent van de stemmen, maar hij is desondanks nog niet verkozen omdat er niet voldoende kiezers kwamen opdagen.

Anglade was de voorbije jaren Europees parlementair medewerker en kwam op die manier in contact met toenmalig Europees parlementslid De Backer. “We hebben toen vaak samengewerkt en ik ben blij dat ik Pieyre-Alexandre hier mag verwelkomen als vertegenwoordiger van het project van president Emmanuel Macron”, zegt De Backer vanuit café Vitrin op de Marnixplaats in Antwerpen. “Die wil de nodige hervormingen doorvoeren in Frankrijk en voert een duidelijk Europese koers.”

Foto: BELGA

Anglade is nieuw in het publieke politieke leven, maar twijfelde naar eigen zeggen niet om in het project van Macron te stappen. “Toen En Marche ontstond, heb ik me meteen geëngageerd omdat het een verzameling is van mensen die genoeg hebben van de traditionele politieke tegenstellingen en op een pragmatische manier vooruitgang willen realiseren”, zegt hij. “Het is ongelooflijk wat er sindsdien is opgebouwd. Als ik verkozen raak, wil ik veel burgers die willen participeren ontmoeten, goede relaties onderhouden met de omliggende landen en regio’s en de Europese gedachte meer introduceren in Frankrijk. Er is vaak kritiek op het Europese politieke niveau, maar ik ben ervan overtuigd dat het meeste werk dat daar gebeurt in het voordeel van ons allen is. Ik roep de Fransen in de Benelux op om zeker ook tijdens de tweede ronde te gaan stemmen, want ik neem het nu op tegen een kandidaat van Jean-Luc Mélenchon en het is nog niet binnen.”