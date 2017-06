Kasterlee - Fleur Willems (4) uit Tielen (Kasterlee) lijdt aan de zeldzame ziekte Tubereuze Sclerose Complex (TSC). Het glasbedrijf Pglas uit Tielen zamelde 5.270 euro in voor het onderzoek naar de aandoening.

Fleur Willems mag eind augustus vijf kaarsjes uitblazen en zit in de tweede kleuterklas van de vrije basisschool Omnibus in Tielen. Maar toen ze nog maar amper zes maanden jong was, merkten hun ouders ...