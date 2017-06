Dierenliefhebbers in Spanje krijgen boete tot wel 5.000 euro voor elk dier dat ze van de straat redden

De regionale regering La Xunta in Galicië heeft zich bijzonder onpopulair gemaakt bij dierenliefhebbers en dierenrechtenorganisaties met een nieuwe maatregel. Iedereen die van plan is om een zwerfdier te redden, kan immers een boete krijgen tot wel 5.000 euro.

In de autonome deelstaat Galicië, in het noordwesten van Spanje, wil een wet ervoor zorgen dat geen enkele inwoner zonder toestemming honden, katten of andere zwerfdieren van de straat plukt. Daar kijken ze streng op toe met straffen tussen 500 en 5.000 euro. Het gaat zelfs verder, iedereen die betrapt wordt op het voederen van een dakloos dier, kan ook een straf verwachten tussen de 100 en 500 euro.

“Ongelofelijk. De omgekeerde wereld”, reageren dierenrechtenorganisaties en opvangcentra. Zij beschuldigen hun regering en politici ervan om met bizarre en onlogische ideeën winst te willen maken op kap van hun inwoners, en onschuldige dieren.

Overheid vindt ophef niet nodig

Maar de overheid denkt wellicht niet aan het welzijn van de dieren, maar eerder aan de winst die deze beslissing kan opleveren, aldus de activisten. Enerzijds kan deze wet inkomsten geven door het innen van boetes. Anderzijds zou dat gunstig kunnen uitdraaien in een winstgevende handel, wanneer ze alleen bepaalde bedrijven en officiële instellingen zouden toestaan om op straat levende dieren te redden, die de beestjes dan aan een grote winst kunnen doorverkopen.

Volgens de regering van Xunta is de ophef hierover niet nodig. Zij zouden die wet immers gebaseerd hebben op een reeks regels die ze in Madrid in 2016 invoerden. Daar is echter wel één groot verschil. De wet die verbiedt om dieren van de straten te plukken, geldt daar enkel voor asiels en opvangcentra. Daarvan zijn er immers heel wat illegale, die dan ook nog eens slecht voor de honden en katten zorgen. Die krijgen per dier een boete van 9.000 euro als ze er één van de straten plukken. Maar in Galicië geldt het verbod ook voor particulieren.

Al goedgekeurd

Die maatregel van de conservatieve regionale regering in Galicië staat volledig uitgetekend in artikel 39 van de “Ley de Protección y Bienestar de los Animales de Compañía”. Het parlement heeft deze al unaniem goedgekeurd. Enkel het reglement met de specifieke details en mogelijke situaties in moet nog afgewerkt geworden voordat de eerste boetes zullen uitgeschreven.