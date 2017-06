Fessou Placca dit seizoen wél van bij de start speelgerechtigd

Opluchting op het Kiel. Beerschot Wilrijk kreeg vrijdag te horen dat de arbeidskaart van Fessou Placca met een jaar verlengd wordt. In tegenstelling tot afgelopen seizoen zal Placca dus al van bij de start van de competitie opgesteld kunnen worden.

Fessou Placca werd vorige zomer binnengehaald op het Kiel en Beerschot Wilrijk was er van overtuigd dat het met de Togolese international een smaakmaker en goaltjesdief in handen had. Maar wegens problemen met zijn arbeidsvergunning, volgde er een maandenlang calvarietocht. Pas in december kreeg Placca eindelijk groen licht om te spelen.

Beerschot Wilrijk wilde dit niet nog eens een keer meemaken en speelde naar eigen zeggen nu “veel korter op de bal”. Vrijdag viel er een brief in de Kielse brievenbus met daarin de bevestiging dat aan Fessou Placca een arbeidsvergunning en arbeidskaart mocel B wordt afgeleverd, en dit voor de periode van 1 juli 2017 tot en met 30 juni 2018. Placca is dus zeker speelgerechtigd voor het komende seizoen in 1B.