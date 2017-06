Twee mensen naar hospitaal na slaapkamerbrand

Meerhout - Het heeft zaterdagmiddag rond 14.15u even gebrand in een slaapkamer van een appartement op Weversberg in Meerhout. Het vuur was snel onder controle, maar twee bewoners zijn uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht.

De brand ontstond in de slaapkamer van een duplexappartement in een relatief nieuwe meergezinswoning op Weversberg. Het vuur is om een of andere reden ontstaan in een airco-installatie.

Omdat de deuren tussen de kamers onder het dak openstonden, kon de rook zich over de hele flat verspreiden. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar er is vooral veel rookschade.

Twee bewoners van het appartementsgebouw hadden wat rook binnen gekregen en zijn preventief naar het ziekenhuis overgebracht.