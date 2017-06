Gwendolyn Rutten (Open Vld) clasht met John Crombez (sp.a): “Wij laffe boeren? Zijn woordgebruik is nooit gezien”

Het zit er bovenarms op tussen sp.a-voorzitter John Crombez en zijn liberale collega Gwednolyn Rutten. Dat Crombez de Open VLD “laffe boeren” noemde, schiet bij Rutten in het verkeerde keelgat. “Hij kan zijn woede beter richten op zijn eigen politiek familie met de PS.”

De politieke crisis in Brussel na de heisa over Samusocial, stuurt ook schokgolven naar de Vlaamse politiek. Sp.a-voorzitter John Crombez windt zich zaterdag in Het Laatste Nieuws op over de rol die Open Vld in de crisis gespeeld heeft. Hij is verbolgen dat de liberale schepen Els Ampe bleef onderhandelen met de PS, terwijl de sp.a boos opstapte. Uiteindelijk zou de Brusselse burgemeester Yvan Mayeur opstappen en vervangen worden.

“De Vld zijn laffe boeren”, aldus Crombez in Het Laatste Nieuws. Een uitspraak die duidelijk niet geapprecieerd wordt door voorzitster Gwendolyn Rutten. “Zijn woordgebruik is nooit gezien. Nieuwe politiek bereik je niet door te schelden, maar wel door zelf het goede voorbeeld te geven. Wie zo wild om zich heen slaat, zou beter in eigen hart kijken. Je kan niet twee keer kwaad weglopen en daarna woedend zijn als anderen wel verantwoordelijkheid nemen.”

“Wie pleit voor een andere politiek, moet dat tonen, in woorden én in daden”, vindt Rutten. Ze vindt dat politici van mening kunnen verschillen, maar dat dat beschaafd moet blijven. “Weglopen, schelden en tieren – en in één beweging onnodig alle landbouwers beledigen – is in strijd met de waarden die we allemaal samen moeten verdedigen.”

Tegelijk haalt Rutten ook uit naar de sp.a. “Crombez kan zijn woede beter richten op z’n eigen politieke familie met de PS. Open Vld is als partij in de hele SamuSocial affaire op geen enkele manier betrokken en heeft het steeds evident gevonden dat Mayeur en Peraïta zouden opstappen.”