Daarom blijven sommige mensen bevriend met hun ex

Vrienden blijven met een ex: sommigen doen het omdat ze heimwee hebben naar de mooie momenten, anderen omdat ze financieel niet rondkomen. Psycholoog Justin K Mogilski van de Oakland University onderzocht de kwestie en onderscheidde zeven redenen waarom mensen elkaar niet kunnen loslaten na een relatiebreuk.

Mogilski ondervroeg een groep van 348 vrijwilligers om zoveel mogelijk redenen op te sommen waarom twee voormalige partners vrienden zouden willen blijven. In totaal kwamen ze met 158 redenen. Een tweede groep mensen, die allemaal recent een relatiebreuk te verwerken hadden gekregen, werd gevraagd om al deze redenen een score van één tot vijf te geven, afhankelijk van hoe belangrijk ze deze reden vonden. Deze groep moest ook een persoonlijkheidtest invullen.

Uit de lijst en de scores onderscheidden de onderzoekers zeven redenen waarom mensen vrienden wilden blijven met hun ex.

- Vertrouwdheid en sentiment: "We hebben samen toch veel leuke tijden meegemaakt"

- Pragmatische redenen: "Hij of zij heeft geld" of "ik wil nog even in zijn of haar appartement blijven wonen"

- Aantrekkingskracht: "Ik heb nog altijd gevoelens voor hem of haar"

- Kinderen en gemeenschappelijke goederen: "We hebben kinderen" of "We hebben samen een huis gekocht"

- Verminderde romantische aantrekkingskracht: "Ik vind deze persoon nog leuk, maar ik ben niet meer seksueel geïnteresseerd"

- Sociale omgang: "Ik wil niet dat het raar wordt voor onze vrienden"

- Seks: "Ik wil geen relatie meer, maar kunnen we wel nog seks hebben?"

Uit het onderzoek bleek dat mannen vaker vrienden willen blijven om pragmatische of seksuele redenen, maar doorgaans hangt het af van de persoonlijkheid van mensen om welke reden ze de vriendschap willen onderhouden. Extraverte types vinden het seksuele aspect belanrijker, terwijl bij negatieve emoties vaak het sentimentele aspect de overhand neemt.