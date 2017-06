Sticker op je autoruit? Keuring bijna 10 euro duurder

Liesbeth Cooreman uit Baasrode schrok toen ze afgelopen week naar de autokeuring trok. “Plots moest ik er bijna 10 euro meer betalen dan de keer ervoor”, zegt de mama. De boosdoener? Een sticker op haar achterruit. “Dat maakt van een auto een getunede auto”, klinkt het bij de autokeuring.

Met je auto naar de keuring gaan, kost je normaal 30,60 euro, zegt de website van autokeuring GOCA. Dat is ook het bedrag dat Liesbeth Cooreman steeds betaalt voor haar Peugeot 207. Maar afgelopen week schrok ze dan ook toen er een bedrag bijgekomen was. “Ik vroeg nog lachend: awel, zijn jullie opgeslagen?”

Dat was niet het geval. Cooreman heeft in de voorbije maanden een autosticker van de scouts waar haar kinderen bij zijn op haar achterruit geplakt. Niet zonder gevolgen: volgens de letter van de wet maakt een dergelijke sticker van je auto plots een getunede wagen. “Het heeft me nu toch 7,8 euro meer gekost. Niet erg natuurlijk, maar wel heel raar.”

Niets vreemds aan, vinden ze bij autokeuring Goca, want volledig conform de wet. “Het is wettelijk bepaald wanneer een auto wordt gezien als een getunede wagen”, zegt woordvoerster Marie De Backer. “Dat kan gaan om verschillende zaken: getinte ruiten bijvoorbeeld, maar ook stickers die het zicht belemmeren en waardoor onze expert meer zaken moet checken.”