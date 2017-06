“Alle slachtoffers aanslag Londen buiten levensgevaar”

Het dodentol van de aanslag in Londen van vorig weekend zal niet meer oplopen. Alle slachtoffers die naar het ziekenhuis werden overgebracht, zijn aan de beterhand. Dat meldt The Evening Standard na een rondvraag bij de verschillende ziekenhuizen.

Zaterdag brachten drie terroristen in totaal acht mensen om in de buurt van de London Bridge. De daders werden binnen de tien minuten door de politie doodgeschoten. In die tijd maakten ze wel nog 48 andere slachtoffers.

Van de 48 mensen die zaterdag naar een ziekenhuis zijn overgebracht, waren er aanvankelijk 22 in kritieke toestand. Het ging vooral om mensen met messteken. Zij zijn ondertussen allemaal buiten levensgevaar, zo klinkt het.

Vrijdagmiddag waren 29 mensen wel nog steeds opgenomen in een van de ziekenhuizen. 10 van hen verbleven nog steeds op de afdeling intensieve zorgen. Voor sommigen ziet het er naar uit dat ze daar nog wekenlang zullen moeten blijven.

Duncan Bew, hoofd van de afdeling waar in het King’s ziekenhuis slachtoffers werden behandeld, zegt dat de snelle opnames erger hebben vermeden. “Niemand die in een ziekenhuis is opgenomen, is daar overleden.”