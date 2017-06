Griekse topclub trekt aan mouw Preud’homme

Begint Michel Preud’homme aan een trainerscarrière in Griekenland? Volgens de Griekse krant FORZA wil PAOK de voormalige coach van onder meer Club Brugge, AA Gent en Standard aantrekken.

PAOK Saloniki zit sinds gisteren zonder trainer nadat het afscheid nam van Vladan Ivic. De Griekse topclub zou volgens de -wat PAOK betreft goed geïnformeerde- krant FORZA verregaande interesse hebben in Preud’homme. Die nam na afgelopen seizoen afscheid van Club Brugge.

Vorig jaar, toen Preud’homme nog twijfelde over zijn toekomst bij Brugge, zou er al interesse vanuit Saloniki zijn geweest en zouden beiden partijen zelfs gesproken hebben. Ook de namen Oscar Garcia en Razvan Lucescu doen de ronde.

PAOK is tweevoudig Grieks kampioen en speelde de afgelopen seizoenen tweede viool achter recordkampioen Olympiakos. Dit seizoen werd het voor de vierde keer in de afgelopen tien jaar tweede in de Griekse competitie. Het won wel de beker.