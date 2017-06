Het is zover: Eddy weer op vrije voeten in ‘Thuis’

Wat al even in de lucht hing, is vrijdag ook echt gebeurd in ‘Thuis’: Eddy Van Notegem (Daan Hugaert) is vervroegd vrijgekomen uit de gevangenis.

Eddy werd in januari veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar voor het saboteren van de camionette van Peggy. Eddy wist niet dat Peggy die camionette ondertussen verkocht had aan de Withoeve, het bedrijf van Femke en Peter. Femke en haar zoontje Lucas kregen door deze sabotage een ongeval, waarna Lucas overleed.

Na zijn vrijlating wil Eddy zijn gezin terug voor zich winnen. Maar omdat hij een contactverbod kreeg, kan hij geen enkele voet op het erf van de Withoeve zetten of hij vliegt opnieuw de gevangenis in. En dan is er ook nog Dieter, die het hart van Nancy veroverd heeft. Zal Nancy terug voor de charmes van Eddy vallen, of blijft ze toch bij ‘hare Didi’?

Acteur Daan Hugaert heeft tijdens de gevangenisstraf van Eddy niet stilgezeten. “Hoewel ik bijna veertig jaar samen ben met dezelfde partner, hebben Lut en ik pas vrij recent beslist om te trouwen. Als huwelijksreis maakten we een lange trip naar Nieuw-Zeeland. Dat was al lang een droom. Vandaar de beslissing om Eddy voor een tijdje in de gevangenis te steken.”

“Het voorbije jaar speelde ik in diverse theaterproducties waaronder Othello en een voorstelling die ik tijdens de Gentse Feesten met mijn Witse-kompaan Mark Stroobants in mijn eigen tuin speelde.”