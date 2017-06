Meer mensen onwel na cafébezoek waarna Sarah (29) stierf

De jonge vrouw uit Diksmuide die maandag stierf nadat ze giftige alcohol had gedronken, is mogelijk niet het enige slachtoffer. Bij het gerecht zijn nu al enkele mensen komen aankloppen omdat ze vorige week onwel geworden zijn na een avondje uit. “We onderzoeken of zij misschien ook methanol binnen gekregen hebben.”

Met man en macht werkt het Kortrijkse gerecht om de raadselachtige dood van Sarah P. (29) uit te klaren. De mooie, jonge vrouw uit Diksmuide die in een restaurant werkte, werd vorige zaterdag onwel, belandde in een coma en stierf maandag aan de gevolgen van een methanolvergiftiging. Wellicht kreeg ze het traagwerkende gif de donderdag voordien binnen, tijdens een nachtje stappen met haar collega’s en vriend.

De groep trok onder meer naar een pop-upbar en een bruine kroeg in Izegem. Sarah P. dronk er behoorlijk wat glazen wodka-Sprite. Het parket ging ervan uit dat er mogelijk een probleem was met de geschonken sterkedrank in een van de cafés. Speurders vielen er dinsdag binnen en namen er wodkaflessen in beslag.

Vergiftigd of kater?

Hoewel het parket eerst meldde dat er geen andere gevallen waren van mensen die vergiftigingsverschijnselen vertoonden, hebben zich nu toch enkele personen gemeld die beweren dat ze onwel geworden zijn na een avondje uit in de streek, zo vernamen we uit goede bron. Het parket wil daarover niets meer kwijt, behalve dat onderzocht wordt of die personen ook geïntoxiceerd zijn door methanol, dan wel of ze gewoon een kater hadden na een avondje stappen. “Op dit moment is er nog geen link te leggen tussen de nieuwe gevallen en de dood van Sarah P.”

Moedwillig?

De mede-eigenaar van de pop-upbar reageerde vrijdag alvast dat “het zeker niet aan hun wodka ligt”. “Wij werken samen met officiële merken. Wij kunnen het ons niet veroorloven om hier slechte dranken te serveren. We werken mee met het onderzoek en de politie heeft ons niet gevraagd om de bar te sluiten of om te stoppen met wodka te verkopen. Het beste bewijs dat onze drank oké is.”

In speurderskringen luidt het dat er op het eerste gezicht inderdaad niks mis lijkt met de wodka, maar dat de labresultaten van de in beslag genomen flessen nog niet binnen zijn. Het gerecht houdt alle pistes open. Zowel die van slecht gestookte of aangelengde drank als de mogelijkheid dat iemand moedwillig een geut methanol in het drankje van de jonge vrouw gekapt heeft. Een verdachte hebben de speurders daarbij nog niet in het vizier.

Methanol is uiterst giftig. De dodelijke dosis is amper 25 milliliter. De belangrijkste symptomen zijn een verminderd zicht en duizeligheid.