Jaarlijks tien miljoen kippen onverdoofd geslacht

Elk jaar worden in ons land minstens 10 miljoen kippen slecht of onverdoofd geslacht. Dat blijkt uit onderzoek van Het Laatste Nieuws. Er zijn problemen met de elektrische verdoving. De slachthuizen en de overheid zijn op de hoogte, maar reageren niet uit economische overwegingen.

De pluimveeslachthuizen gebruiken al jaren elektrische verdoving, een methode die onvoldoende garantie geeft dat de kip bewusteloos is als ze gekeeld wordt.

Het gaat om verdoving in een elektrisch waterbad. Twintig slachthuizen gebruiken de omstreden methode dagelijks. Wetenschappelijke studies stellen dat zeker 5 procent van de kippen via een waterbad niet goed verdoofd wordt, wat in België neerkomt op een jaarlijks totaal van meer dan 10 miljoen kippen.

Europa heeft nochtans normen opgelegd, maar de Belgische slachthuizen mogen die normen van onze overheid met de voeten treden uit economische overwegingen. “Als we Europa volgen, dan ontstaat er te veel schade aan het vlees”, stelt de sector. Bovendien vinden de slachthuizen dat ze zwaar onder druk worden gezet door de warenhuizen om aan een lage prijs te werken. Daardoor weigeren velen voorlopig over te stappen op diervriendelijkere alternatieven.

Minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) is al enkele jaren op de hoogte van het probleem en wacht op de resultaten van een studie om tot actie over te gaan.