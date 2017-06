Daders van aanslag in Londen wilden vrachtwagen huren

De daders van de aanslag van vorige week in Londen wilden de ochtend van hun terreurdaad een vrachtwagen van 7,5 ton huren, maar zijn daar niet in geslaagd. Dat meldt de Metropolitan Police in een mededeling.

In de ochtend van zaterdag 3 juni probeerde een van de daders, Khuram Shazad Butt, een vrachtwagen te huren, maar hij gaf geen betalingsgegevens door, waardoor het niet lukte om het voertuig te huren, aldus Scotland Yard. Met een recent geactiveerde gsm huren ze vervolgens een witte bestelwagen van Renault, voor de periode van 17.50 uur zaterdag tot zondag 10 uur. Enkele uren later rijden ze met die bestelwagen in op de menigte op de London Bridge, waarbij drie mensen het leven lieten.

Daarna liepen ze met messen richting Borough Market, waar ze verschillende mensen neerstaken, waaronder een politieagent. Vijf mensen overleven die aanval niet. Acht minuten na de eerste oproep schoot de politie de daders dood. Bij de aanslag vielen ook 48 gewonden.

Plan B

Hoofd van de antiterreureenheid van de politie Dean Haydon wijst erop dat “de gevolgen van de aanslag veel erger hadden kunnen zijn”. “In dit stadium van het onderzoek lijkt het er dus op dat ze zijn overgegaan tot een plan B”, zegt hij.

In de bestelwagen werden na de aanslag verschillende voorwerpen aangetroffen, waaronder Molotov-cocktails gemaakt van wijnflessen en gasbranders. De politie heeft bovendien foto’s vrijgegeven van de keramische messen van dertig centimeter die door de daders werden gebruikt. Het gaat om roze messen van het merk Ernesto. “We moeten meer te weten komen over deze ongewone messen. Van waar komen ze? Waar hebben de aanvallers ze gekocht?”, aldus de speurders.

Woning

De politie meldt ook dat ze denkt de woning te hebben gelokaliseerd waar de aanval werd voorbereid. Het gaat om een van de woningen in Barking, in het oosten van Londen, waar huiszoekingen werden uitgevoerd. In de woning troffen de speurders een Koran aan die “was opengeslagen op de pagina waar het martelaarschap staat beschreven”, flessen waaruit “een benzinegeur kwam” en vloeistof om aanstekers bij te vullen.

In totaal werden in het kader van het onderzoek naar de aanslag al 18 mensen opgepakt. Dertien van hen werden ondertussen al vrijgelaten zonder vervolging.