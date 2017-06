Trump “100 procent bereid” om onder eed te getuigen over controverse

Donald Trump heeft zijn eerste persconferentie gegeven na het explosieve verhoor van de door hem ontslagen FBI-directeur James Comey in de Senaat. De Amerikaanse president beschouwt de Rusland-affaire en een veronderstelde inmenging van Moskou in de jongste presidentsverkiezingen als gesloten. Het getuigenis van Comey heeft immers aangetoond dat er “geen collusie” en “geen obstructie” was in de omgang van zijn omgeving met Moskou. Het is tijd om weer over te gaan naar de orde van de dag.