Analyse van eerste week na de knip: “Drukker dan in Mexico City”

Antwerpen - De eerste werkweek na de knip van de Leien zit erop. Aan de rand van de stad was het, vooral dinsdag, hopeloos aanschuiven, maar de binnenstad blijft voorlopig gespaard van de gevreesde chaos. “De achilleshiel van het systeem is de extreme dosering van de verkeerslichten”, analyseert verkeersdeskundige Hajo Beeckman. “Had men die niet of minder radicaal doorgevoerd, dan zou het in de binnenstad veel erger zijn geweest.”

De knip van de Leien ging dinsdagochtend meteen gepaard met de tweede drukste ochtendspits van het jaar. “Het was in Antwerpen zelfs drukker dan in Mexico City, ‘s werelds filegevoeligste stad”, stelt ...