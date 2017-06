Hackers nagelen haatzaaiers op Facebook aan schandpaal

De Facebookgroep Vlaamse Verdedigings Liga werd vorig jaar afgesloten door Gunther Vleminx (45), na de stortvloed van kritiek op de racistische commentaren in de groep. Ondertussen lijkt de site te zijn gehackt door zijn ‘tegenstrevers’.

“Ik heb er niets meer mee te maken”, zo verklaarde Gunther Vleminx, de beheerder van de omstreden Facebookgroep Vlaamse Verdedigings Liga. Vleminx liet de groep vorige zomer afsluiten, naar aanleiding van het schandaal na de dood van de 15-jarige Ramzi Kaddouri.

Aan de schandpaal

Vandaag is de Facebookgroep opnieuw bereikbaar, maar ze lijkt te zijn gehackt door tegenstanders van Vleminx en Co. Binnen de groep wordt vooral de draak gestoken met het racisme van de Vlamingen. De groep legt bovendien een link naar een pagina op tumbler, waar haatzaaiers genadeloos ontmaskerd worden. Wie de link welkominvlaanderen.tumblr.com aanklikt, komt op een pagina waar tientallen mensen ongenadig mét foto aan de schandpaal worden genageld, omdat ze op sociale media racistische uitlatingen zouden hebben gedaan over moslims.

Zoals Steven S. die schreef: “Het begin van een burgeroorlog. Knal die apen neer wand (sic) ze zijn ziek”. Of Dave C., die ervoor pleit om “al dat vreemd gespuis op te hangen”. Michel C. schrijft dat het “hoog tijd is om die bruin apen een op hun bakkes te slaan”. En Chantal H. over de vluchtelingenproblematiek in het Middellandse Zeegebied: “Laat ze toch verzuipen, die hoeven toch niet gered te worden”.

De fans van de Vlaamse Verdedigings Liga geven af en toe ook stemadvies. “Die bruine smeerlappen afmaken en allen stemmen op het Vlaams Belang.”