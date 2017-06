Oud-politicus Jos Geysels waarschuwt Groen en sp.a: “1 + 1 is niet vanzelfsprekend 3”

Antwerpen -

Dit is een goede zaak. Dat was mijn eerste gedachte toen ik in Gazet van Antwerpen las dat Groen en sp.a in Antwerpen aan een bondgenootschapslijst werken”, zegt Jos Geysels. De Turnhoutse oud-voorzitter van Groens voorloper Agalev ziet ook elders in Europa steeds meer bewegingen opstaan die de traditionele partijstructuren overstijgen. “Maar dergelijke initiatieven werken alleen met een verrassend en vernieuwend programma. Je moet mensen prikkelen.”