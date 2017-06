Jos en Rosa doen elkaar nog steeds duizelen: “Als je oud bent, kijk je verder dan het uiterlijk”

Liefde laat zich niet leiden. Soms slaat Cupido op de meest onverwachte momenten toe. Vraag maar aan Jos Van Landeghem (61) uit Rumst en Rosa Serruys (73) uit Bredene. Geen haar op hun hoofd dat eraan dacht écht een partner te zullen vinden toen ze meededen aan het Vier-programma Hotel Römantiek. Maar hun deelname veranderde hun leven. “Eind juni zijn we één jaar samen, en de liefde is nog steeds groot. Mensen snappen dat niet, maar wij komen in alles overeen.”

Het was een onverwachte hit in het prille voorjaar, Hotel Römantiek. In dat Vier-programma trokken twintig oudere vrijgezellen naar Zwitserland om plezier te maken, en als het kon ook een lief aan de ...