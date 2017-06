Slachtoffer misbruik door Roman Polanski wil dossier gesloten zien

De vrouw die veertig jaar geleden door de Pools-Franse filmmaker Roman Polanski misbruikt werd, heeft vrijdag voor een rechtbank in Los Angeles de rechter gevraagd het dossier af te sluiten.

Roman Polanski ging dertig jaar geleden in ballingschap en vertrok naar Frankrijk, nadat hij in 1977 de dertienjarige Samantha Geimer drogeerde en misbruikte. Ze was door de regisseur ingehuurd voor een fotoshoot in het huis van acteur Jack Nicholson. De regisseur werd ervan beschuldigd haar te hebben verdoofd met drank en pijnstillers en daarna seks met haar te hebben gehad. Polanski bekende alleen dat laatste, van de overige beschuldigingen werd afgezien na een schikking met de aanklager. Maar momenteel staat er nog steeds een Amerikaans arrestatiebevel tegen hem open.

“Ik smeek u een oplossing voor dit dossier te overwegen zonder een 83-jarige man gevangen te zetten”, zei de vrouw tegenover rechter Scott Gordon. “Ik praat niet in naam van Roman, maar van de justitie”. “Ik smeek u dit voor mij te doen, uit medelijden voor mij”, voegde Geimer eraan toe. Ze had vroeger reeds gezegd de regisseur te hebben vergeven en een punt achter de zaak gezet wil zien. “Samantha Geimer is deze zaak zat. Ze vraagt al jaren het hof om de zaak te sluiten”, zei de advocaat van Polanski, Harland Braun, donderdag.

(belga)