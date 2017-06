Antwerps OCMW stopt samenwerking met privépartner G4S Care

Antwerpen - OCMW-voorzitter Fons Duchateau heeft het partnerschap ‘G4S Care-De Wooncompagnie’ gevraagd om zich terug te trekken als uitbater van inloopcentrum ‘De Vaart’, voor daklozen. Dit nadat bleek dat G4S Care sprak over partnerschappen met Nederlandse instellingen die in de praktijk niet bestonden.

De firma G4S Care haalde als privépartner van de stad drie sociale projecten binnen: het inloopcentrum voor daklozen De Vaart, het Zorghostel en het Zorgteam. Dat was onder meer op basis van een samenwerkingen met de organisatie NAS in Rotterdam en het wetenschappelijk centrum Impuls.

Vorige week schreef Gazet van Antwerpen dat NAS ontkent dat er een partnerschap was met G4S Care. Er was een document ondertekend, maar door een medewerkster die hierover geen goedkeuring had van de directie.

Gisteren bleek het partnerschap met Impuls, dat onder het academisch ziekenhuis Radboudumc valt, ook niet te bestaan.

G4S Care reageert in een persmededeling dat “door de negatieve sfeerschepping door bepaalde oppositieleden en middenveldorganisaties een samenwerking onmogelijk werd gemaakt.” Het bedrijf vindt het jammer dat in dergelijke omstandigheden “het niet kan bijdragen tot de organisatie van een goede, efficiënte dienstverlening voor daklozen en andere zorgbehoevenden in Antwerpen.”