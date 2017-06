Terminale patiënt hoeft niét te gaan solliciteren en behoudt vergoeding na tussenkomst Kris Peeters

Ranst - De wet wordt aangepast zodat mensen die zwaar ziek zijn toch een volledige ontslagvergoeding zullen krijgen bij een mogelijk ontslag. Dat laat minister van werk Kris Peeters weten naar aanleiding van de getuigenis van de terminale Karine Bastens uit Emblem (Ranst).

Karine Bastens (52), een terminale kankerpatiënte uit Emblem, krijgt geen volledige ontslagvergoedingomdat ze outplacement zou moeten volgen, terwijl ze ziek in bed ligt. De vrouw is al een tijdje met ziekteverlof maar ondertussen sluit het bedrijf waar ze werkte de deuren. Volgens de wet moeten werknemers ouder dan 45 begeleid worden bij het zoeken naar een nieuwe job. Anders: géén ontslagregeling. Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) nu van een lacune in de wetgeving.