Directeur Plopsaland ongerust over aanslag: “Je hebt zo’n dingen niet in de hand en het zet mensen aan tot nadenken”

Steve Van den Kerkhof, de directeur van Plopsaland, ziet een aanslag als een bedreiging voor zijn pretpark. Dat heeft hij donderdag gezegd tijdens een presentatie.

Van den Kerkhof was één van de sprekers op ‘Het Vakantiepark van de Toekomst’, een congres rond recreatie. Hij lichtte er de komende investeringen in Plopsaland toe, waaronder een camping en een hotel. Naast infrastructuurwerken en vergunningen benoemde hij een aanslag als een bedreigende factor voor de pretparkwereld.

“Je hebt zo’n dingen niet in de hand”, aldus Van den Kerkhof. “Zelfs al gebeurt een aanslag niet bij ons, mensen gaan die lijn altijd doortrekken. Denk maar aan de impact van de aanslag in Manchester op het Sportpaleis. Dat blijft altijd hangen. Minder dan vroeger, want mensen zijn er al meer aan gewend. Maar toch, het zet aan tot nadenken.”

Maatregelen

De directeur van Plopsaland gebruikte een cartoon van Bumba met een bommengordel in zijn presentatie. “Dat werd al een tijd geleden gebruikt in een krant. Ik probeer dingen altijd visueel voor te stellen en ik vond dat een toffe afbeelding. Meer hoef je er niet achter te zoeken”, aldus Van den Kerkhof.

Plopsaland nam de voorbije jaren de nodige veiligheidsmaatregelen. “We doen nu bagagecontroles voor iedereen die binnen en buiten wil. En er staan nu honderd camera’s in De Panne, tegenover een tiental in het verleden. Dat zijn 360 graden camera’s dus wie binnen wil, is gezien. Evacuatieoefeningen doen we ook elk jaar, maar dat gaat ook over brand of problemen met chloor bijvoorbeeld.”