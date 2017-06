Tuintafel helpt ouderen uit De Berk van buitenlucht genieten

Meerhout - Veel bewoners van woonzorgcentrum De Berk hadden vroeger een tuin waarin ze zelf groenten en kruiden kweekten. Hun kennis en ervaringen kunnen ze vanaf nu opnieuw aanspreken. Het rustoord plaatste een tuin op poten die heel graag verzorgd wil worden.

Een tuin op poten is een tafel gevuld met zwarte grond, waarin groenten en kruiden gekweekt worden. Door de hoogte is deze tuintafel ook bereikbaar en bewerkbaar voor rolstoelgebruikers. Bovendien is ze aangepast aan de verminderde mogelijkheden van de bewoners.

Een tuintafel heeft vele voordelen. Niet alleen krijgen de bewoners de kans hun kennis over tuinieren te delen en plezier te vinden in het kweken van eigen groenten of kruiden. De tuin op poten brengt ook een huiselijke sfeer, het is een aangename ontmoetingsplaats en bovendien een leuk gespreksonderwerp. Het helpt ook om bewoners nog meer naar buiten te lokken.

De tuintafel bereikt alle bewoners van het OCMW-wzc De Berk. Ook personen met dementie kunnen planten verzorgen en ruiken. En de bewoners die niet echt houden van tuinieren, kunnen gewoon komen kijken en genieten in het zonnetje.