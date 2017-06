Park and Ride-gebruiker? Dit zijn uw ervaringen: “Je ziet er vaak rare dingen gebeuren”

Linkeroever - De Park and Ride-terreinen aan de rand van de stad zijn plots populair, nu mensen met het openbaar vervoer de gevolgen van de knip vermijden. Maar wat zijn de voornaamste tekortkomingen van deze terreinen? Bent u een tevreden gebruiker?

We gingen gisteren al kijken hoe de gebruikers het terrein in Merksem ervaren. En koppelden er een oproep aan: “Bent u een tevreden gebruiker van de Park and Rides in en rond Antwerpen? Of had u eerder negatieve ervaringen?

Ik maak regelmatig gebruik van de P+R in Merksem. Ikzelf heb nog nooit schade aan mijn auto gehad maar heb al wel sporen van ingeslagen ruiten gezien. Ik voel me niet onveilig op die plek alhoewel wat meer verlichting nooit kwaad kan. Die kaartjes irriteren mij mateloos, zelfs voor mijn deur vind ik ze tegenwoordig. (Gerda De Coster)

Onlangs stond mijn dochter aan P+R linkeroever ( Blancefloerlaan) om de tram te nemen naar de Groenplaats om te gaan werken. In de late namiddag bij terugkomst vond ze haar auto bekrast terug. Niet zo een fijne ervaring. Weg zuur verdiende centen om te werken voor de herstelling. (Rudy Misseghers)

Met regelmaat gebruiken we het openbaar vervoer naar Antwerpen. We zetten steeds onze wagen op p+r Keizershoek Merksem. Het is inderdaad met een bang hart dat we terug naar huis gaan: zal hij er nog staan, maar vooral: staan de ruiten er nog in? Elke week ligt er wel ergens glas op een van de parkeerplaatsen. Er zou bewaking zijn via een camera. Werken die dan wel? (Sabine Boury)

***Op de P&R Linkeroever (aan GvA) valt het overdag nogal mee. Maar als je tijdens het wachten op de tram eens goed rondkijkt zie je vaak rare dingen gebeuren. Je ziet er vaak louche types rondhangen die dan in de bosjes verdwijnen. Zijn dan eerder druggebruikers dan inbrekers. Ik heb persoonlijk al drugdeals zien gebeuren aan halte sporthal. Dealer zit zogenaamd te wachten op de tram. Klanten komen aan met de tram, de drugs zitten in de bosjes aan de halte verborgen. Na de koop nemen ze vaak nog dezelfde tram terug die ondertussen aan de terminal verderop is gedraaid. (Jon Pauwels)

***Zoals met alle park and rides in de Antwerpse regio zie je duidelijk dat die amper of niet worden onderhouden. 1 of 2 keer per jaar een veegmachine, gras maaien, verzakte tegels goed leggen, dat kan toch zo moeilijk niet zijn, maar verhoogd het gevoel van welbehagen. Nu is het duidelijk een verloederde boel, belijning die niet meer duidelijk is, gaten in het asfalt... Vergelijk het met deze parkeerzones in het buitenland en het is zoals altijd. We lopen achter de feiten aan! Vergelijk eens met Utrecht. Ontluisterend het verschil! (Jos De Raes)

De park and ride op Linkeroever is ook niet veilig. Over een maand of twee is een wiel gestolen van mijn auto en een versleten wiel op de plaats onder de auto gelegd. Gewoon schandalig daar zouden ze toch best camera’s zetten. (Emilienne Duymelinckx)

Ik maak nu al ruim 3 jaar geregeld gebruik van park and ride Capenbergh in Boechout. Altijd was ik relatief tevreden, ‘s ochtends was er steeds plaats. Als je tegen de middag aankwam, bestond de kans dat de parking volledig volzet was. Sinds de werken aan de leien ondervind ik steeds meer hinder om een parkeerplaats te vinden. Soms staat de parking om 8.30u al helemaal vol. Dan sta je daar... Ook de kaartjes van zogezegde auto opkopers is een probleem op dit parkeerterrein. Ik vind het maar vreemd dat er dagelijks mensen mijn auto willen ‘kopen’ en ben daar niet gerust in.