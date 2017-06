Moeder hoopt broers na vrijlating ooit te verzoenen

Herselt - Jan S. (29) uit Herselt, die vorige maand zijn broer Raf (35) ei zo na doodstak na een ruzie over 6 euro, is vrijgelaten onder voorwaarden. Hij mag geen contact meer hebben met het slachtoffer.

Fabrieksarbeider Jan S. leefde al jaren op gespannen voet met zijn oudere broer Raf. Na een ruzie over 6 euro barstte op 5 mei de etterbuil open. De jongste graaide een aardappelmesje uit zijn broekzak en stak zijn broer vijf keer met het mes. Raf werd geraakt in de borst, in de buik en in de arm. Hij werd in kritieke toestand weggevoerd, maar was snel aan de beterhand.

De raadkamer liet hem vrijdag vrij onder voorwaarden. Hij moet zijn intrek nemen bij zijn moeder, meewerken met de justitieassistent, zijn werk hervatten en zich houden aan een absoluut contactverbod met zijn broer.

Moeder Josephina Peeters is opgelucht. “Jan heeft altijd hier gewoond. Hij is geen gevaar voor de maatschappij. Het is best dat ze beiden even bekomen.”

Josephina heeft maar één diepe wens. “En dat is dat het ooit nog goedkomt tussen mijn beide zonen. Ik ken ze door en door. Ik heb altijd tussen hen in gestaan. En ik blijf dat doen. We zien wel wat de toekomst brengt. Helaas kunnen we de klok niet terugdraaien.”