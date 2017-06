Charles Michel ontdekt Virtual Reality bij Reynaers in Duffel

Duffel -

Reynaers Aluminium in Duffel dat inmiddels de naam Reynaers Campus kreeg, ontving vrijdag premier Charles Michel (MR). Zowel het bedrijf als de premier zetten in op duurzame groei en innovatie. Het Duffelse bedrijf zag sinds 2000 een verdubbeling van het aantal werknemers, en werd in de regio inmiddels een grote speler.