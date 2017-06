Vrouw reageert geschokt wanneer ze onverantwoord rijgedrag van moeder opmerkt

Veel Facebook-gebruikers zijn geschokt door enkele recent opgedoken beelden uit Skowhegan, een dorp in de Amerikaanse staat Maine. Daar kon Lauren Hartsock aan een kruispunt filmen hoe een vrouw zich liet betrappen op zeer onverantwoord rijgedrag. Haar kind zat zonder gordel vooraan in de auto terwijl de moeder zelf druk bezig was met een telefoontje.

De vrouw plaatste haar video donderdag op Facebook. “Ik kon niet geloven wat ik zag”, schreef Hartsock bij de beelden. “De politie is al verwittigd. Misschien hoort dit filmpje niet thuis op het internet, maar ik vond dit simpelweg dom.” De dame probeerde gedurende de situatie ook de aandacht te trekken van de moeder, maar zonder succes. Ze was immers te afgeleid door haar telefoongesprek.

Het filmpje ging meteen viraal op sociale media, met een resem aan reacties tot gevolg. Al snel werd duidelijk dat velen hun woede tegenover haar rijgedrag niet konden verkroppen. Sommigen gingen zelfs over tot doodsverwensingen.

De politie is op de hoogte van de beelden, maar vraagt aan iedereen om kalm te blijven. “We hebben verschillende berichten binnengekregen over de video in kwestie”, staat er te lezen op de Facebook-pagina van Somerset County Sheriff’s Office. “We weten dat het gaat om zeer verontrustend beeldmateriaal, maar we willen wel vragen om de verdachte niet meer te taggen op Facebook. Dit helpt ons onderzoek niet verder en grenst aan intimidatie.” De politie liet daarnaast ook weten dat het momenteel nog onderzoekt wat de omstandigheden waren tijdens het incident.