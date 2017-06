Rioolwater verwarmt wijk Slachthuissite

Antwerpen 2060 / Antwerpen - Kan de waterzuiveringsinstallatie worden gebruikt voor het verwarmen van de nieuw woonwijk Slachthuissite? Op deze vraag moet een onderzoek een antwoord geven.

Uit een eerdere studie blijkt dat de warmte voor het warmtenet op de Slachthuissite best opgewekt kan worden door de naburige waterzuiveringsinstallatie. Het rioolwater van bijna 200.000 Antwerpenaars heeft een hogere temperatuur dan oppervlaktewater.

Het gaat om een uniek project. Het is de eerste maal dat er zo’n groot potentieel aan warmte gewonnen zou kunnen worden uit gezuiverd huishoudelijk afvalwater. Indien het systeem operationeel is voor de hele wijk zorgen warmtepompen met een totaalcapaciteit van 7 megawatt er mee voor dat de temperatuur van het warmtenet op peil blijft. Daardoor kan jaarlijks tot 4.000 ton CO2-uitstoot vermeden worden, dat staat gelijk aan 0,5 procent van de uitstoot van alle Antwerpse woningen of de jaarlijkse uitstoot van 2.700 wagens.

svw