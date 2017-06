OCMW’s vragen globale strategie voor 2,3 miljard euro

Brussel - De federale regering moet bij haar superministerraad over armoedebestrijding een globale strategie uitwerken, waarbij alle sociale uitkeringen worden opgekrikt tot de Europese armoededrempel, dus boven de 2.000 euro voor een gezin met twee kinderen. Die oproep hebben de Belgische OCMW’s vrijdag gelanceerd. Aan het optrekken van de uitkeringen hangt een kostenplaatje dat kan oplopen tot 2,3 miljard euro.

“Met een leefloon van 1.180 euro voor een gezin met twee kinderen is het onmogelijk de noden te lenigen, zeker in een stad als Brussel”, verklaarde Jean Spinette, de covoorzitter van de vereniging van Brusselse OCMW’s, vrijdag op een persconferentie. De armoedegrens voor zo’n gezin ligt op 2.341 euro.

Volgens een rapport van het Rekenhof uit 2012 zou het 1,8 tot 2,3 miljard euro kosten om de sociale uitkeringen op te trekken tot het niveau van de armoedegrens. De OCMW’s denken dat die middelen bijeenschrapen haalbaar is, zij het gefaseerd. Een sociaal beleid “kost geld”, geven de OCMW’s toe, maar levert een “sociale winst” op.

Naast hogere uitkeringen vragen de openbare centra dat de regering meer laaggeschoolde mensen aan het werk krijgt en dat ze de laagste lonen optrekt. Daarvoor kijken de OCMW’s naar een verdere verlaging van de personenbelasting en van de werknemersbijdrage in de sociale zekerheid. Beide maatregelen moeten ervoor zorgen dat loontrekkenden een menswaardig leven kunnen leiden, maar moeten werken bovendien lonender maken.

De verenigingen van steden en gemeenten van de drie gewesten vragen tot slot een betere ondersteuning van de OCMW’s. De OCMW’s zijn tevreden dat minister van Maatschappelijke Integratie Willy Borsus onlangs een compensatie heeft voorzien voor de opvang van personen die niet langer een werkloosheidsuitkering krijgen.

Toch mag het iets meer zijn omdat de middelen vanuit het federale niveau niet zouden volstaan. In hun memorandum naar aanleiding van de speciale ministerraad vragen ze een nieuwe verhoging van de vergoeding voor de personeelskosten, dat de overheid elke verhoging van het leefloon integraal ten laste neemt, dat de energiefondsen worden samengesmolten in één systeem en dat er geen lasten meer worden afgewenteld op de lokale besturen.

De drie organisaties geven toe dat de ploeg-Michel al een reeks maatregelen heeft genomen in de strijd tegen armoede. Maar net als die van de voorgaande regeringen, ademen ze te weinig ambitie uit. Zo stelt Luc Vandormael van de Waalse vereniging zich vragen bij de strijd tegen sociale fraude. “Het gaat om een verplichting voor de OCMW’s, maar het is niet prioritair. Een onderzoek wees uit dat sociale fraude overeenkomt met 4 procent van de toegekende aanvragen. De prioriteit van een OCMW is bijstand en sociale actie. Vandaag bestaat er een gevaar. Een ideologie die iemand in armoede voorstelt als een profiteur, sijpelt onrustwekkend door”.

