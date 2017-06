Vis zit chef Nemo in het bloed

Antwerpen - Nemo, het visrestaurant in de Verschansingsstraat op het Zuid, start nu ook met lunches. Daarbij hanteert uitbater en chef Michael Wauters dezelfde regel als ’s avonds: kraakverse vis en vegetarisch op aanvraag.

Veel klanten verwachten in Nemo verwijzingen naar het schattige clownvisje uit de Disney-klassieker ‘Finding Nemo’. Maar uitbater en chef-kok Michael Wauters zocht het bij kapitein Nemo uit Jules Vernes klassieker ‘Twintigduizend mijlen onder de Zee’.

Dat biedt kansen tot meer klasrijke verwijzingen, zoals bijvoorbeeld het drietandlogo in de naam, of een subtiele maritieme toets zoals het stukje wrakhout dat dienstdoet als messenlegger.

Michael Wauters kan moeilijk anders. “Vis en vissen zit me in het bloed. Heel mijn familie heeft gevaren. Ik vis ook graag. En vis biedt meer mogelijkheden bij het koken.” Hij begon eerst een traiteurzaak in de Karel Rogierstraat. Toen het werd verkocht, kwamen we hier op uit: een verlaten industriële bakkerij. We hebben de zaak compleet gestript en een restaurant gebouwd voor 25 man en een zaaltje voor twintig.”

De keuken is makkelijk aan te passen, zodat ook de catering van hieruit wordt gestuurd. Beide zaken zijn mooi complementair en versterken mekaar.”

Momenteel verzorgt hij zo dertig dagen lang de catering van de nieuwste film met Matthias Schoenaerts en Colin Firth. Het zal wel toeval zijn, maar hun film Kursk is zo maritiem als wat. Hij gaat over de nucleaire onderzeeër Koersk , die in 2000 zonk in de Barentszzee.

www.nemoconceptcooking.be, Verschansingstraat 8 – 10, 2000 Antwerpen