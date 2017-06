Het weekend staat voor de deur, hier alvast nieuwe gerechtjes van Choumicha

Of je nu als moslim meedoet met de ramadan of als niet-moslim gewoon lekker wil eten, bij de superpopulaire Marokkaanse kokkin Choumicha vind je zeker lekkere gerechtjes om zomerse avonden meer kleur en smaak te geven. Tijdens de ramadan geven we je wekelijks zeven van haar gerechten om zo de week door te komen. Ondertussen zijn we aan week 3. Hierboven ontdek je alvast hoe je tajine met kip en kleine uitjes kan maken. Verder kan je deze week samen met Choumicha lekkere pizza met spinazie, pastilla met lever en gehakt, sorbet met appelsien en wortel , vissoep en nog veel meer maken. Ontdek alle gerechtjes hieronder. Smakelijk!