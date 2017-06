Dieven laten inbrekersmateriaal achter in computerzaak, maar gaan wel aan de haal met twintig toestellen

Luchtbal-Rozemaai - Een computerwinkel in het noorden van Antwerpen was in de nacht van donderdag op vrijdag slachtoffer van een inbraak.

Het alarm ging rond 3 uur af. Toen de politie ter plaatse kwam, waren de inbrekers al gevlucht. In allerijl, lijkt het, want ze lieten hun inbrekersmateriaal in de winkel achter.

De daders brachten ook heel wat schade toe aan de winkel. De precieze omvang van de buit moet nog in detail bekeken worden, maar er zijn zeker 20 toestellen meegenomen. Het gerechtelijk lab kwam ter plaatse voor sporenonderzoek.