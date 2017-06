Dit draag je op een warme werkdag

Een lange werkdag in combinatie met warme temperaturen? Er zijn betere werkomstandigheden! Toch kan je met een paar eenvoudige tips en inspiratie fris en classy op de werkvloer verschijnen. Wedden dat jij het meest stijlvol bent tijdens die meeting?

Een stel kantoor-vriendelijke benen

Een korte rok of jeansshort is not done tijdens je kantooruren. Toch kan je perfect met blote benen naar het werk! Een klassieke midi-rok, hemdjurk of recht model (met of zonder lange mouwen) houden je benen fris zonder dat je outfit te casual wordt. Toch liever een broek? Een goed zittende Palazzo-broek straalt pure klasse uit. Wat je ook kiest, zorg ervoor dat je jurk of broek een perfecte pasvorm en snit heeft! Dat oogt een stuk professioneler.

Blote armen? Kies liever voor een mouwtje

Een spannende top met blote armen is niet echt werkvloer-proof. Een lichte blouse of top met driekwart mouwen is een meer stijlvol alternatief. Als de dresscode op kantoor iets minder streng is tijdens warme werkdagen kan je wel kiezen voor een losse top. Breng zeker een dun vestje of blazer mee, kwestie van eruit te zien als een rasechte girlboss tijdens meetings!

Van ballerina tot slingback

Hoe warm het ook is, teenslippers zijn altijd een faux-pas. Een geslaagde kantooroutfit vraagt om stijlvolle schoenen waar je liefst zo weinig mogelijk van je blote voeten kan zien. Een ballerina of slingback is perfect voor warme dagen. Geen zin in gesloten schoenen? Een sandaal met hak in een neutrale kleur, nude of zwart bijvoorbeeld, kan wel!