Man heeft negen goudstaven en 125.000 euro cash op zak op Brussels Airport

De douane op Brussels Airport deed donderdag een opvallende ontdekking bij een controle van een 48-jarige man uit Steenokkerzeel. Hij werd betrapt met negen goudstaven in zijn handbagage. Verder werd er in totaal 125.900 euro cash in zijn jas en overige bagage aangetroffen.

De man wilde een vlucht nemen naar Istanboel, maar werd bij de douane tegengehouden. Daar werd zijn opmerkelijke bagage ontdekt. De goudstaven wogen samen ongeveer zestien kilo, goed voor een slordige 584.000 euro.

Het parket leidt de man vandaag voor de onderzoeksrechter en vraagt zijn aanhouding voor witwassen en vereniging van misdadigers.

Bijna 8.000 XTC-pillen

Bij een ander incident op de luchthaven trof de douane donderdag een 50-jarige man uit Rotterdam aan met 7.860 XTC-pillen in zijn bagage. Hij wilde via Madrid naar Bolivië reizen. Ook de Rotterdammer wordt vrijdag voor de onderzoeksrechter geleid. Het parket vraagt zijn aanhouding voor bezit en invoer van verdovende middelen in het kader van een vereniging