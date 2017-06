Herman Verbruggen is niet langer de stem van ‘Komen Eten’

Herman Verbruggen (54), die begin 2015 Iwein Segers verving als stem van Komen Eten, was naar verluidt verrast toen Vier hem vertelde dat er voor een nieuwe stem werd gekozen. Een harde noot omdat Verbruggen “in de afgelopen dertig jaar zelden zo gelukkig was in een job.”

“Ik hou van de keuken en het koken, de interactie, de humor die de wedstrijd genereert en het zoeken naar de juiste toon en geestigheid om het geheel af te kruiden,” aldus Herman Verbruggen.

Toch beseft Verbruggen dat niets voor eeuwig is “behalve FC De Kampioenen en de liefde voor mijn vrouw en kinderen. Ik begrijp dat er na mijn vijf seizoenen en meer dan 260 afleveringen voor een nieuwe stem gekozen wordt. Maar ik zou liegen als ik zou zeggen dat ik het niet spijtig vond.”

Ivan Pecnik. Foto: Vier

Ivan Pecnik nieuwe stem Komen Eten

“Een aanbod dat ik gewoon niet kon weigeren”, zo omschrijft Ivan Pecnik het zelf. Toen Vier hem vroeg om te komen testen als commentaarstem van Komen Eten, zei hij sneller ja dan zijn schaduw.

Bekend van animatiefilms

Voor Ivan Pecnik is de nieuwe betrekking een compliment, want hij heeft van zijn stem zijn beroep gemaakt. Er komt geen animatiefilm uit of Pecnik heeft een personage ingesproken. Angry Birds, Cars 3, Zootropolis: de lijst is schier eindeloos.

Pecnik spreekt ook veel radioreclame in, al zegt hij liever niet welke: “De stem van een radioreclame mag geen gezicht krijgen.”

Niet zoals Peter Van Asbroeck

Bij Komen Eten wil Pecnik van de commentaarstem geen personage maken, zoals pionier Peter Van Asbroeck dat deed. “Peter deed dat fantastisch, maar het zou een vergissing zijn hem na te apen. Ik wil als commentaarstem dicht bij de beelden blijven, met af en toe een knipoog en een beetje humor.”

“Voor mij is dit nieuw, ook al doe ik veel stemmenwerk. Het is ook best intens, met 52 afleveringen per seizoen. Ik ben benieuwd hoe het publiek op mij reageert. Ik ga niet zeggen dat ik een vaste kijker ben van Komen Eten, maar met al die herhalingen kún je bij momenten niet anders dan kijken.” (lacht)

Covergroep met Ben Crabbé en Eric Melaerts

Pecnik is een man van vele talenten. Zingen hoort daar ook bij. Hij speelt in opera’s en musicals en heeft met Ben Crabbé en Eric Melaerts een covergroep, De Rockmantics. Die stem moet hij goed verzorgen. “Ik let op mijn eten, zorg dat ik genoeg slaap en water drink. Als ik met de motorfiets ga rijden, duffel ik mijn strottenhoofd altijd goed in. Roken doe ik al jaren niet meer.”

Met zijn stem kan hij alle kanten uit, al gaat het bij animatiefilms meestal twee kanten uit: “Ofwel hanteer ik mijn ronde, warme stem voor rollen van papa’s en paters, ofwel laat ik het donderen voor goden of slechteriken. Bij Komen Eten zal het gewoon mezelf zijn.”

Marcske wenst zijn opvolger het allerbeste

“Ik hoop van harte dat Ivan Pecnik zich net zo lekker voelt bij Komen Eten en wens hem heel veel succes, inspiratie en plezier,” laat Herman Verbruggen nog weten.