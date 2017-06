Stagiair kleuterjuf pleit om kinderen meer te laten buiten spelen

Niel - Yara Celis is een derdejaarsstudent aan de Karel de Grote-Hogeschool in Antwerpen. Ze is aan haar tiende week bezig als stagiair kleuterjuf in de Sint-Hubertusschool van Niel.

De 21-jarige juf uit Hemiksem werkt een bachelor proef uit rond het thema ‘outdoor education’. Het is haar bedoeling het ‘echte’ buitenspelen van de kinderen weer tot leven te wekken.

Haar doelstelling bestaat er in, zowel de leerkrachten als de ouders, te motiveren om meer met hun kinderen naar buiten te gaan, de natuur op te zoeken, want de natuur zit vol met rijke leerkansen.

“Wij zitten geen minuut meer in ons klaslokaal, tenzij om er een boterham op te eten”, lacht Yara. “We zitten met onze klas – eerste kleuterklas - de hele dag in open lucht.”

