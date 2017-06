Scheepswerf opnieuw failliet verklaard: Ook Phoenix gaat ten onder

Hemiksem - Bijna dag op dag twee jaar nadat de failliete scheepswerf NSW Hemiksem op 10 juni 2015 als Phoenix Flanders Shipyard een doorstart kon maken, is ook dat bedrijf failliet verklaard. Als curator werd de Antwerpse advocaat Guy Vanhoucke aangesteld.

De scheepswerf, gespecialiseerd in de bouw en het onderhoud van binnenschepen, is al jaren een verhaal van vallen en opstaan. Het herrezen Phoenix Shipyard was een samenwerking van North Sea Marine en het Roemeense Kraft Shipbuilding. Deze week werd het faillissement aangevraagd. Dat zou al dinsdag uitgesproken zijn. Voor Phoenix was er Nieuwe Schelde Werven (NSW), de nv Casco en nog eerder Fulton.

Volgens niet bevestigde berichten werkten er op de werf vooral Roemeense interimkrachten rond een kern van een tiental vaste werknemers. Problemen met de arbeidsomstandigheden, vooral dan de veiligheid, zouden tot de ondergang hebben geleid. Toch had Phoenix Shipyards opdrachten. Wellicht zal de curator nu in de eerste plaats uitkijken naar mogelijke oplossingen om die orders af te werken.