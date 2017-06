35 handelaars en vaklui palmen Kerkplaats in

Wommelgem - Handelaarsvereniging Wommelgem Leeft palmt zondag opnieuw de Kerkplaats in en ziet het aantal standhouders na de succesvolle try-out van vorig jaar bijna verdubbelen.

Erik Vandebriel is zaakvoerder van Bloemen Jennes, de al 72 jaar bestaande bloemen- en plantenzaak in de Dahliastraat. Sinds vijf jaar is Vandebriel ook voorzitter van de lokale handelaarsvereniging en die pakte vorig jaar uit met een eerste ­Middenstandsbeurs. Mede door het stralende weer liep de ­Kerkplaats meteen goed vol. Meer dan duizend mensen bezochten de standen.

“We gaan op hetzelfde elan door”, vertelt een enthousiaste Vandebriel. “Op zondag 11 juni nodigen we alle inwoners van Wommelgem en omliggende gemeente uit voor een kennismaking met liefst 35 lokale handelaars en vaklui zonder eigen winkel. De handelaar bij wie u elke dag langsgaat voor uw krant, brood of boterhambeleg. Maar ook middenstanders die u misschien minder of niet kent willen zich graag voorstellen op een leuke manier, in een ontspannen, ongedwongen sfeer. Net als vorig jaar zien de weersverwachtingen er trouwens uitstekend uit.”

Goedkoopste café

De Kerkplaats wordt meer nog dan vorig jaar volledig ingepalmd en omgevormd tot middenstandsdorp. Ook het straatgedeelte voor het historische gemeentehuis maakt dit keer deel uit van de beurs.

“Alle bezoekers krijgen een goodiebag en de middenstanders openen zondag ook het goedkoopste café van heel ­Wommelgem”, weet Erik Vandebriel. “Pintjes kosten bij ons maar 1,5 euro. Voor de kinderen staat er een springkasteel en wordt ook een grimestand voorzien. Aan de stand van Garage Thuy zorgt een dj vanaf 16.30u extra ambiance.”

De Middenstandsbeurs vindt plaats op zondag 11 juni van 11 tot 18u op de Kerkplaats in Wommelgem. www.wommelgem-leeft.be