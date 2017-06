Scoutswereld reageert aangeslagen op overlijden Pitte Van Gils (68): “Pitte ademde scouts”

Berendrecht-Zandvliet-Lillo / Berendrecht / Lillo / Zandvliet - Het onverwachte overlijden van Pitte Van Gils (68) veroorzaakt een schokgolf in de scoutswereld. Toen woensdagavond via de Facebookpagina van Scouts en Gidsen Vlaanderen het overlijden van de duivel-doet-al en ‘eeuwige scout’ bekendraakte, stroomden de reacties van medeleven binnen.

Pitte Van Gils was verslaafd aan alles wat met scouts had te maken. Hij verzamelde alles rond het thema en stond mee aan de wieg van de plaatselijke scoutsgroep De Reigers in Zandvliet. Verder is hij ...