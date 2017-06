Een zeldzame ziekte vervormde haar gezicht, maar nu is Melanie toch model

Het gaat hard voor Melanie Gaydos. Het Amerikaanse model heeft een zeldzame aandoening waardoor haar poriën, tanden, nagels en botten zich niet op normale wijze vormen. Ondanks de ziekte die haar gezicht vervormd heeft, is ze nu toch op weg om het te maken als model. Ze krijgt steeds meer opdrachten en die geven haar alleen maar meer zelfvertrouwen.

De Amerikaanse Melanie Gaydos (28) heeft ectodermale dysplasie, een zeldzame ziekte waardoor haar poriën, tanden, nagels en botten zich niet op normale wijze vormen. Ze heeft ook alopecia, een ziekte waardoor ze geen haar heeft, en is gedeeltelijk blind. Als kind onderging ze meer dan 40 operaties om haar mond, oren en ogen te corrigeren.

Fotografie heeft Melanie altijd geholpen om haar ziekte te leren aanvaarden. Hoewel Melanie het in het begin heel eng vond om op de foto te gaan, is ze het steeds vaker gaan doen en rolde ze zo van de ene opdracht in de andere.

"Ik heb eindelijk een manier gevonden om mijn uiterlijk te aanvaarden", vertelt ze aan Huffington Post. "Ik kan echt zeggen dat het me ondertussen niet meer uitmaakt hoe ik eruitzie. De mensen die me aankijken hebben er meer problemen mee dan ik. Ik heb geen tanden en heb verschillende implantaten getest, maar uiteindelijk koos ik ervoor om het zo te laten. Ik deed het al zo lang zonder, waarom dat toch nog veranderen? Ik had het gevoel dat de tanden het alleen maar voor de mensen rond mij beter maakten."

Melanie Gaydos wil heel graag doorbreken in de wereld van de high fashion. En het lijkt haar te lukken! Ze had al een shoot voor modeblad i-D en heeft al enkele boekingen te pakken in Europa.

"Ik wil tonen dat ook mensen die anders zijn hun plekje kunnen veroveren in de wereld, zelfs in de fashion industry", besluit ze in Huffington Post.







Thank you Tim ?????????? #timwalker #idmagazine #melaniegaydos Een bericht gedeeld door Melanie Gaydos (@melaniegaydos) op 28 Mei 2017 om 8:09 PDT