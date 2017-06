Schilde - In de elektriciteitszaak De Ridder kan je al een poos geen lampen of toestellen meer kopen, maar het pand heeft nog veel aantrek. Het blijkt een magneet te zijn voor de bedreigde huiszwaluw, zeker nu Natuurpunt Schijnvallei de vogels een handje helpt met het bouwen van nesten.

Al decennia broedt er een kolonie huiszwaluwen in de Wijnegemsteenweg in ’s-Gravenwezel (Schilde). Ooit waren er tientallen nesten in de winkelstraat. Vorig jaar merkte Andy De Gryse van Natuurpunt dat ...